Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento.

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La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.
La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalviquir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular.
En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.
La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Se esperan además noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.
En cuanto al viento, dominará el flojo de componente sur en la península y será flojo del este o noreste en el litoral mediterráneo y Baleares y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas y en Canarias, alisio moderado.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y lluvias fuertes?
- Asturias: tormentas localmente fuertes, con posible granizo y precipitación de barro.
- Cantabria: probables tormentas en el interior durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes.
- Comunidad de Madrid: probables chubascos y tormentas por la tarde, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
- Castilla-La Mancha: probables chubascos y tormentas en la mitad occidental, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes.
Zonas con lluvias débiles, chubascos aislados o riesgo bajo de precipitación
- Galicia: posibles lloviznas y nieblas matinales en el litoral; no se descartan chubascos tormentosos aislados de madrugada en la costa noroeste.
- País Vasco: baja probabilidad de alguna tormenta aislada, principalmente seca, en la Cuenca del Nervión e interior de Vizcaya.
- Castilla y León: probabilidad de tormentas con algún chubasco ocasional.
- La Rioja: posibilidad de chubascos con tormenta ocasional, especialmente en el extremo occidental.
- Aragón: riesgo de chubascos dispersos con tormenta en el Pirineo y el sistema Ibérico.
- Cataluña: chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta.
- Extremadura: alguna tormenta con chubasco ocasional en el extremo oriental.
- Andalucía: no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas.
- Canarias: posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de La Palma al final del día.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- Navarra: cielo poco nuboso y temperaturas extremas, con máximas que superarán los 38 °C en Pirineos y podrían alcanzar los 40 °C en amplias zonas del territorio.
- Comunidad Valenciana: ambiente estable y soleado, con temperaturas muy altas en el interior y prelitoral, especialmente en la provincia de Valencia.
- Región de Murcia: cielos despejados o poco nubosos, presencia de polvo en suspensión y temperaturas en ligero ascenso.
- Baleares: tiempo estable y soleado, con máximas que pueden alcanzar los 39 °C en el interior de Mallorca y noches tropicales generalizadas, incluso tórridas en algunos puntos de la sierra de Tramuntana.