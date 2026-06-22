Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.

La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalviquir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular.

En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.

La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Se esperan además noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

En cuanto al viento, dominará el flojo de componente sur en la península y será flojo del este o noreste en el litoral mediterráneo y Baleares y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas y en Canarias, alisio moderado.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento. Shutterstock

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y lluvias fuertes?

Asturias : tormentas localmente fuertes, con posible granizo y precipitación de barro.

Cantabria : probables tormentas en el interior durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes.

Comunidad de Madrid : probables chubascos y tormentas por la tarde, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Castilla-La Mancha: probables chubascos y tormentas en la mitad occidental, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes.

Zonas con lluvias débiles, chubascos aislados o riesgo bajo de precipitación

Galicia : posibles lloviznas y nieblas matinales en el litoral; no se descartan chubascos tormentosos aislados de madrugada en la costa noroeste.

País Vasco : baja probabilidad de alguna tormenta aislada, principalmente seca, en la Cuenca del Nervión e interior de Vizcaya.

Castilla y León : probabilidad de tormentas con algún chubasco ocasional.

La Rioja : posibilidad de chubascos con tormenta ocasional, especialmente en el extremo occidental.

Aragón : riesgo de chubascos dispersos con tormenta en el Pirineo y el sistema Ibérico.

Cataluña : chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta.

Extremadura : alguna tormenta con chubasco ocasional en el extremo oriental.

Andalucía : no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas.

Canarias: posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de La Palma al final del día.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?