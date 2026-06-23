Este 23 de junio de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) están marcando un precio de apertura de 17.81 euros por unidad en el índice IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 37,002 acciones. Esta cifra refleja una disminución del 0.17% en comparación con el cierre del día anterior, lo que plantea interrogantes sobre la evolución del mercado en el sector energético español.

Enagás S.A. encadenó tres subidas, luego tres caídas y después alternó movimientos diarios en los últimos 10 días, sumando cinco avances y cinco retrocesos, con un saldo neto prácticamente plano y tono lateral.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Enagás se sitúa en un 8.77%, mientras que su volatilidad anual es del 21.75%. Dado que 8.77% es menor que 21.75%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menores variaciones en comparación con la volatilidad anual registrada.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, se queda con un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista y principal transportista de gas natural en España. No produce gas: diseña, construye y opera gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos, prestando servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es regulada y se centra en infraestructuras en España, con participaciones en activos internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno, biometano). Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 (ticker ENG) y actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista, con foco en transición energética y dividendo estable.