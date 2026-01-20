En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 20 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,43 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,61 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,38 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 1.37% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.88%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 20 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.198 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.188 euros hasta los 1.509 euros

Valencia: 1.188 euros hasta los 1.539 euros

Granada: 1.259 euros hasta los 1.515 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 20 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.669 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.589 euros

Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.889 euros

Barcelona: desde 1.389 euros hasta los 1.705 euros

Valencia: desde 1.455 euros hasta los 1.725 euros

Granada: desde 1.625 euros hasta los 1.729 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el vehículo: