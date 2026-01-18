Confirmado| Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la pensión. (Fuente: archivo).

En España, la pensión de jubilación constituye una de las prestaciones fundamentales de la Seguridad Social y, para la mayoría de los trabajadores, se convierte en el principal sustento económico tras el cese de la actividad laboral. Por ello, recibir el 100% de la pensión contributiva se ha convertido en una de las aspiraciones más comunes en los últimos años de la vida profesional.

Para acceder a dicho importe íntegro, es esencial alcanzar la edad legal de jubilación. En 2026, aquellos que nacieron entre 1960 y 1970 podrán hacerlo, ya que alcanzarán la edad ordinaria de retiro que les permitirá percibir la pensión completa.

Excelente noticia de la Seguridad Social para pensionistas de 1960 a 1970

Para este año, la Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Cabe aclarar que existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando se haya cotizado 38 años y 3 meses o más.

Serán los nacidos en los años 60 quienes lleguen a la edad de jubilación ordinaria. Esto quiere decir que podrán optar a la jubilación ordinaria y al 100% de base reguladora, siempre que cuenten con 38 años y 3 meses cotizados.

En cualquier caso, si no llegan a dicha cotización, tendrán que esperar a cumplir los 66 años y 10 meses. De todas formas, quienes quieran acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre y cuando cumplan dicho requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

Requisitos para acceder a la jubilación en 2026

Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzarán a alcanzar la edad de jubilación en 2026. En concreto, quienes hayan nacido en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan 38 años y tres meses cotizados.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta es de 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses . En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años.

Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.

El 2026 marcará el fin de la transición hacia los 67 años como edad estándar de jubilación

La reforma aprobada en 2011 estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación. En la siguiente tabla se especifican los años que se deben tener cotizados para poder continuar jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión.