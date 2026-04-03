La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 3 de abril de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracterizará por un tiempo estable en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. En el tercio norte, habrá abundante nubosidad que disminuirá a lo largo del día, con precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo, en forma de nieve por encima de 1200/1400 metros. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, excepto en Canarias y el tercio sur, donde se mantendrán estables o descenderán. Se prevén heladas débiles en montañas del norte y sureste. El viento será moderado del norte y nordeste en varias regiones, con intervalos fuertes en zonas específicas. El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubosidad alta que disminuirán a poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 23 grados, además de posibilidad de heladas débiles en cumbres de la Sierra y vientos flojos del norte. Cielos despejados en Andalucía, con nubes bajas en el Estrecho y litoral mediterráneo. Temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 4 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados del este. El clima en Cataluña se presentará muy nuboso en la cara norte del Pirineo con precipitaciones débiles por la mañana, mejorando a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 24 grados de máxima, con heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Habrá viento moderado del norte y noroeste en las cotas altas, mientras que en el resto de la región se espera un viento flojo a moderado. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso en la divisoria del Pirineo, donde se esperan precipitaciones débiles y una cota de nieve entre 1200 y 1400 m. En el resto de la región, habrá predominio de poco nuboso. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando 2 grados, mientras que las máximas ascenderán hasta 21 grados, con un aumento notable en el Pirineo. Se prevén heladas débiles en cotas altas y viento moderado del norte y noroeste, con posibilidad de rachas fuertes en zonas altas. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que irán despejándose hacia la tarde, brumas y niebla en zonas montañosas. Las temperaturas mínimas se mantendrán o descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en la Cordillera. El viento será flojo y variable. Cielo poco nuboso en Mallorca y Menorca, con posibilidad de alguna precipitación débil hasta mediodía. Temperaturas entre 4 y 20 grados, con un ligero ascenso durante el día. Viento del norte, moderado y racheado en Menorca, que cambiará a componente oeste por la tarde. Despejado en general, con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde en las islas montañosas, donde no se descartan precipitaciones ocasionales y alguna tormenta. A últimas horas, la nubosidad alta afectará a Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas entre 12 y 26 grados, sin cambios o en ligero descenso y viento moderado del nordeste, con brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 22 grados; viento moderado en el norte de Castellón y brisas en los litorales. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el norte y este, especialmente en la primera mitad del día, mientras que en el resto de la región habrá cielos con nubes altas o despejados. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado en el tercio oriental, mientras que las máximas ascenderán notablemente, alcanzando hasta 25 grados, especialmente en la Cantábrica y cuadrante nororiental. Se esperan heladas débiles y dispersas, con un viento flojo de componentes norte y este. El clima se presentará con intervalos de nubosidad media y alta, tendiendo a poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad oriental, mientras que las máximas alcanzarán un moderado ascenso, llegando hasta 24 grados. Se esperan heladas débiles en las cumbres de los sistemas Central e Ibérico, con vientos flojos del norte y algunos intervalos moderados en el cuadrante nordeste durante las horas centrales. La temperatura mínima será de -1 grado. Cielos poco nubosos y temperaturas entre 14 y 21 grados, con vientos flojos que aumentarán a moderados por la tarde. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 13 y 20 grados y vientos flojos que se moderarán por la tarde. El clima será nuboso, con brumas matinales en zonas altas, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, además de un viento flojo del noroeste que se volverá variable al final del día. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 19 grados, con heladas débiles en zonas altas y cierzo intenso en la Rioja Baja.