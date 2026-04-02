Este jueves, 2 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 59,98 euros. El valor de apertura refleja una variación del 107,49694 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -3.14%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -54.64%, lo que sugiere que Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en el mercado, afectando su rentabilidad y atrayendo la atención de inversores que buscan entender las razones detrás de esta caída. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 24.90%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.