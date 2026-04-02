La Luna llena de abril de 2026, conocida popularmente como Luna Rosa, será uno de los fenómenos astronómicos más destacados del mes. Este evento no solo ofrecerá un espectáculo visible a simple vista durante varias noches, sino que también tendrá un valor especial en el calendario religioso, ya que determina la fecha de la Pascua. Además de su atractivo visual, esta luna llena se producirá en la constelación de Virgo y podrá observarse en distintos puntos del mundo con leves variaciones horarias. A pesar de su nombre, la Luna no adquirirá un tono rosado. Según el portal de astronomía Starwalk Space, el término “Luna Rosa” proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban esta luna llena con la floración del phlox rastrero, una planta de color rosado que florece en primavera. En el cielo, la Luna se verá como un disco brillante y completo, alcanzando su mayor altura alrededor de la medianoche. En ocasiones, puede adquirir tonos anaranjados o rojizos cuando está baja en el horizonte, un efecto causado por la atmósfera terrestre. Más allá de su apariencia, esta luna llena también simboliza renovación y nuevos comienzos en diversas tradiciones culturales. Cabe destacar que esta Luna Rosa es también la Luna llena pascual, es decir, la primera tras el equinoccio de marzo, lo que fija la celebración de la Pascua en 2026 para el 5 de abril. La Luna Rosa alcanzará su punto máximo el 2 de abril de 2026 a las 4:11 de la madrugada en España. Sin embargo, el fenómeno podrá disfrutarse durante varias horas antes y después de ese momento. En España, la mejor oportunidad para observarla será durante la noche del 2 de abril, cuando la Luna aparecerá cerca del horizonte oriental al atardecer. Por ejemplo, saldrá aproximadamente a las 21:35 en Madrid, a las 21:12 en Barcelona y a las 21:43 en Sevilla, permaneciendo visible durante toda la noche hasta el amanecer. Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica.