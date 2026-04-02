La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 2 de abril de 2026 en España es de 1,5 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -4,06%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -2.08%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -59.57%. Esta caída en el valor sugiere desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado, lo que podría afectar la confianza de los inversores en el futuro. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 28.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.