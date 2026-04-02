La cotización del Bitcoin este jueves, 2 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 77.153,39 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,08% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una ligera recuperación en la última semana, con un cambio del 0.82%, lo que sugiere una estabilidad temporal en medio de la volatilidad del mercado. Sin embargo, al observar el último año, la rentabilidad ha sido negativa, con una variación del -44.64%, reflejando los desafíos que enfrenta la criptomoneda en un entorno económico incierto y la fluctuación de la demanda entre los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 21.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.44%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.