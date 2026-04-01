En un avance histórico para el transporte de alta velocidad, Japón lanzó el primer tren del mundo capaz de superar los 600 km/h, rompiendo todos los récords de velocidad existentes y marcando un antes y un después en la movilidad terrestre. Se trata del Maglev Serie L0, un tren bala desarrollado por la Central Japan Railway Company en colaboración con Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Sharyo, que en pruebas recientes alcanzó los 603 km/h, superando el récord anterior del MLX01, que había llegado a los 581 km/h. Este tren representa la máxima expresión de la tecnología SC Maglev (levitación magnética superconductora). A diferencia de los trenes convencionales, el Maglev Serie L0 no roza los rieles: utiliza un sistema de imanes superconductores y bobinas en la vía que lo elevan aproximadamente 10 centímetros del suelo, eliminando por completo la fricción. Comienza el trayecto con ruedas de goma y, al ganar velocidad, “flota” sobre la vía, lo que le permite alcanzar velocidades increíbles. Su diseño aerodinámico es clave: la nariz de la locomotora se extiende por 15 metros, optimizando el flujo de aire y reduciendo la resistencia al avanzar a más de 600 km/h. Japón lleva décadas liderando esta carrera. Desde los primeros estudios en la década de 1970 con los trenes Shinkansen, el país asiático ha consolidado su posición: de los diez trenes más rápidos del mundo, cinco son japoneses. Mientras tanto, China cuenta con el Shanghai Maglev, que alcanza los 430 km/h, pero aún lejos de las cifras niponas. De acuerdo a National Geographic, el Maglev Serie L0 formará parte de la línea Chuo Shinkansen, un proyecto ambicioso que revolucionará las conexiones entre las principales ciudades de Japón. Se espera que entre en operación comercial entre 2034 y 2035 en el tramo Tokio-Nagoya, reduciendo el tiempo de viaje a solo 40 minutos. Posteriormente, llegará hasta Osaka, completando el recorrido Tokio-Osaka en apenas una hora, frente a las más de dos horas y veinte minutos actuales del servicio más rápido. La velocidad operativa comercial será de 505 km/h y aproximadamente el 80 % del trayecto se construirá bajo tierra para maximizar eficiencia y minimizar impacto.