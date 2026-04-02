La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 2 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 511,44 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,74% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -6.15%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con un descenso del -15.18%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial como criptomoneda, Bitcoin Cash ha enfrentado desafíos en su rentabilidad, lo que podría influir en la percepción de los inversores y en su adopción en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.52%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.