Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes.

Este lunes, 24 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, en general es un poco más cara, con un precio promedio de 1,65 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del -0.65% en la gasolina y del -0.88% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 24 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.609 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.299 euros hasta los 1.319 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 24 de noviembre en España?

Durante este lunes, 24 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.629 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del vehículo.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.799 euros

Barcelona: desde 1.509 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde 1.619 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.739 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: