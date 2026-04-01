Este miércoles, 1 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,57 euros, cifra que refleja una variación del 2,43% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.93% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -57.92%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta combinación de resultados resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 25.21%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.