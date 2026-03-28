En un movimiento estratégico que redefine la defensa naval europea, España e Italia sellaron una alianza histórica. Justamente, Navantia y Fincantieri firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la futura corbeta europea, un buque de guerra modular, interoperable y multipropósito que promete transformar el equilibrio de poder en los mares. Su acuerdo no solo fortalece la industria naval de ambos países, sino que marca un antes y un después en la soberanía defensiva del continente frente a amenazas crecientes como las de Medio Oriente con flotas fantasma, operaciones encubiertas y el auge de drones marítimos y aéreos. Según informó Navantia, el proyecto, liderado por España, Francia, Italia y Grecia, forma parte del Fondo Europeo de Defensa. En 2021 se lanzó la primera fase y en 2023 se destinaron 153 millones de euros para el desarrollo de prototipos. Ahora, con el memorando firmado en febrero de 2026, Navantia y Fincantieri avanzan hacia la creación de una empresa conjunta que diseñará y construirá esta nueva clase de corbetas. De esta manera, se construirán dos prototipos diferenciados: uno enfocado en capacidades ofensivas como buque de guerra completo y otro orientado a patrullaje y exploración. Ambas navieras trabajarán en las capacidades ofensivas y abrirán la puerta a colaboraciones con otras empresas europeas. Las corbetas son navíos ágiles especializados en patrullaje costero y operaciones de escolta de baja intensidad, ideales para misiones de exploración, vigilancia y combate en escenarios complejos. La nueva corbeta europea será modular (permite configuraciones rápidas según la misión), interoperable (compatible con otras fuerzas navales de la UE) y cibersegura, respondiendo a los requisitos modernos de las armadas. Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, afirmó: “Trabajaremos juntos para definir una nueva clase de corbetas multipropósito, innovadoras, interoperables y ciberseguras que respondan a los requisitos no solo de la Armada Española y de la Marina Militare, sino también de otras marinas europeas”. Por su parte, Pierroberto Folgiero, consejero delegado y director general de Fincantieri, destacó: “No solo estamos respondiendo a las necesidades de nuestras respectivas marinas, sino sentando las bases de un nuevo estándar en la defensa marítima europea”. Esta alianza llega en un momento de alta competencia en el sector naval europeo. Mientras Suecia (Saab) se adjudicó un contrato de submarinos con Polonia por 4600 millones de euros y Reino Unido (BAE Systems) ganó uno de fragatas con Noruega por 11.400 millones de euros, España e Italia apuestan por la cooperación para ganar terreno. La corbeta europea no solo dotará a las armadas del continente de un buque común de última generación, sino que potenciará la exportación a otros socios de la UE. Se espera que este proyecto impulse la industria naval, genere empleo cualificado y refuerce la autonomía estratégica de Europa en un escenario marítimo cada vez más peligroso.