Este miércoles, 1 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 533,45 euros, cifra que refleja una variación del -0,18% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda o confianza en Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.11%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -11.3%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente y la necesidad de que los inversores consideren cuidadosamente los riesgos asociados a su inversión en Bitcoin Cash. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.79%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.