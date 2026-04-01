Este miércoles, 1 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 62,94 euros, cifra que refleja una variación del 1,87% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.64% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se destaca una variación negativa del -52.21%, indicando que, a lo largo del año, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en su valor, lo que ha afectado su rentabilidad para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 19.56%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.04%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.