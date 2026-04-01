Este miércoles, 1 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 79.795,18 euros. El valor de apertura refleja una variación del 100,0508 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está recuperando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 4.28%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -42.76%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado un descenso significativo en su cotización a lo largo de 12 meses. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la incertidumbre que lo rodea. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 31.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.49%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.