Este miércoles, 1 de abril de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.474,17 euros. El valor de apertura refleja una variación del 194,84838 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución positiva con un incremento del 7.71% en su cotización, lo que sugiere un repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -41.94%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en el mercado a lo largo de los últimos meses. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 38.16%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.03%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.