El Congreso de los Diputados avanza en el tratamiento de una reforma educativa que propone modificar aspectos centrales del sistema escolar. La iniciativa, presentada por la ministra Milagros Tolón, apunta a reducir la cantidad de alumnos por aula y la carga horaria docente, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza. En paralelo, el debate se amplía más allá del ámbito político. Especialistas en educación comenzaron a advertir que la baja en la ratio escolar no necesariamente se traduce en mejores resultados académicos, lo que introduce una discusión técnica sobre la efectividad de la medida. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado, aunque su aprobación dependerá del equilibrio de fuerzas en el Parlamento. En Extremadura, parte de estas transformaciones ya se aplican de manera progresiva. La región redujo la ratio a 22 alumnos en Educación Infantil y prevé extender ese límite al primer curso de Primaria desde el próximo ciclo lectivo. En los niveles superiores, sin embargo, el esquema se mantiene sin cambios: el resto de Primaria continúa con un máximo de 25 estudiantes por aula, mientras que en Secundaria y Bachillerato el límite sigue siendo de 30. Este escenario muestra una implementación parcial, alineada en algunos puntos con la propuesta nacional, pero aún distante de su alcance total. No obstante, el gobierno regional cuestiona la forma en que se impulsó la reforma a nivel nacional, al considerar que no hubo suficiente coordinación ni precisiones sobre el impacto económico. Un informe del centro EsadeEcPol pone en discusión uno de los principales argumentos de la reforma. Según el análisis, la reducción del tamaño de las clases no produce mejoras significativas en el rendimiento académico de los estudiantes. El estudio señala que los efectos más claros aparecen en otros aspectos del sistema educativo. Se observa una disminución de las interrupciones en el aula y una mejora en el bienestar del profesorado, lo que contribuye a un entorno de enseñanza más ordenado. También se registra un menor nivel de presión sobre las familias, que reducen el gasto en clases particulares y el tiempo dedicado a apoyar tareas escolares. Sin embargo, los especialistas advierten que estos beneficios resultan moderados en relación con el costo que implica aplicar la medida a gran escala. La necesidad de contratar más docentes y ampliar la infraestructura escolar convierte a la reducción de ratios en una política de alto impacto presupuestario. En ese contexto, el informe sugiere que otras estrategias, como el acompañamiento focalizado a estudiantes con mayores dificultades, podrían ofrecer mejores resultados con menor inversión.