El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Sanguinetti, afirmó que “se ha ido subsanando a lo largo” de toda la jornada de ayer, lunes, en el faltante de combustible en estaciones de servicio. Sanguinetti estimó que hubo una sobredemanda de entre un 30% y un 40%, luego que gobierno confirmara que los combustibles subirán un 7% a partir de este miércoles 1° de abril. Esto motivó lo que ocurre cada vez que se anuncia una suba en las combustibles: decenas de miles buscan cargar el tanque antes de que se ponga en marcha el aumento. “Se notó muchísimo, sobre todo el día viernes y sábado, con ventas que anduvieron en el entorno del 25 al 30% superiores a las habituales”, confirmó el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu). Esta estampida se explica en dos factores que ocurrieron en forma simultánea: el anuncio oficial del incremento y el comienzo de la Semana de Turismo, que siempre genera mayor movimiento en las estaciones por los viajes al interior y al exterior. Poco antes del anuncio, el gobierno le solicitó a Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) que monitoree la venta de gasoil en frontera y a evaluar acciones para garantizar el abastecimiento interno del energético. Esta preocupación se debe a que el precio del gasoil en Uruguay es ahora más barato que el de Argentina y Brasil tras este ajuste y, por esa razón, existe riesgo de que la demanda fronteriza presione las reservas internas. El precio del petróleo superó los 110 dólares por barril en marzo, tras ubicarse en torno a 70 dólares a fines de febrero, un salto superior al 30% en pocas semanas, como consecuencia directa del conflicto entre Israel y EEUU contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del suministro mundial de crudo. “No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde los años 90, ni de interrupción del mercado petrolero desde la década de 1970”, explicó entonces el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. ✔ Nafta Súper 95 pasará de 76,88 pesos a 82,27 pesos por litro. ✔ Gasoil 50S subirá de 47,32 pesos a 50,63 pesos por litro. ✔El supergás pasará de 88,46 pesos a 94,65 pesos por kilogramo (la garrafa de 13 kilos quedará en 1.230 pesos) Además, el gobierno introdujo un cambio en la metodología para fijar los precios que pasa de bimensual a mensual, lo que implica que a partir de ahora el mercado tendrá que procesar ajustes con mayor frecuencia. Para los transportistas los productores agropecuarios y las empresas de logística que dependen del gasoil esto representa más incertidumbre en la planificación de costos.