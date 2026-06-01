ElEuro y yuan cotiza a 7.8862 CNY este lunes, 1 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,01% en relación con el último día.

En el mercado euro-yuan, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.25% y en el último año cayó -5.53%, indicando un euro debilitado frente al yuan.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Este aumento continuo sugiere un optimismo en el mercado y potencialmente un mayor flujo de inversiones.

El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía china está en ascenso, lo que podría atraer a más inversores y estabilizar aún más la moneda en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.05%, es menor que la volatilidad anual del 6.50%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.