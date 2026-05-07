Este 7 de mayo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han iniciado la jornada en España con un precio de apertura de 36.92 euros por unidad en el IBEX 35. En esta sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 92,098 acciones, lo que representa una variación del -2.46% en comparación con el día anterior. Endesa SA mostró alta volatilidad en los últimos 10 días, alternando subidas y caídas sin días planos (5 alzas y 5 bajas) y cerrando el periodo con una caída, dejando un balance prácticamente neutro. La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 23.01%, superior a la volatilidad anual del 20.31%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha presentado muchas variaciones en el corto plazo, sugiriendo una mayor incertidumbre en sus operaciones recientes. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica) y convencionales. Sus líneas de negocio principales son Generación, Distribución y Comercialización, con actividades de valor añadido a través de Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia); es una de las mayores utilities de la península ibérica, con millones de clientes y controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel.