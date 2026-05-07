En el inicio de la jornada del 7 de mayo de 2026, las acciones de Repsol, pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, se establecen en 21.72 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 99,107 acciones. Esta cifra representa una ligera disminución del 0.78% en comparación con el día anterior, reflejando así las fluctuaciones en el mercado financiero español. En los últimos 10 días, Repsol empezó con dos descensos, siguió con seis subidas y acabó con dos bajadas, cerrando el periodo con saldo positivo y moderada volatilidad. En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad económica del 38.85%, significativamente mayor que su volatilidad anual del 28.47%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es inestable y presenta muchas variaciones, reflejando un entorno más incierto para los inversionistas en comparación con el último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos y que se destina a un fondo de inversión. Repsol es una compañía multienergética del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol (Madrid). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química y a la comercialización de energía y combustibles. Produce combustibles, lubricantes, GLP, petroquímicos, electricidad y gas, además de energía renovable. Su negocio se organiza en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono, con presencia en más de 20 países. Dispone de una amplia red de estaciones de servicio en España y Portugal, cotiza con el ticker REP y persigue la neutralidad de carbono en 2050.