El 7 de mayo de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han iniciado la jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 11.03 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 187,451 acciones, lo que representa una variación del 0.82% en comparación con el cierre del día anterior. En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un arranque bajista de tres sesiones, luego un rebote de tres, una breve corrección y un tramo final de tres avances, cerrando el periodo con saldo positivo y sesgo alcista. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 22.41%, lo cual es inferior a la volatilidad anual registrada del 25.83%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. Las cifras reflejan una reducción en la inestabilidad reciente, lo que puede ser un signo de un entorno más predecible para los inversores. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de haber deducido todos sus gastos, asciende a 5.79B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. CaixaBank, cotizada en el Ibex 35, tiene su sede social en Valencia y opera como banco universal en España y Portugal (a través de BPI). Se dedica a servicios financieros integrales y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros, planes de pensiones, pagos y financiación al consumo. Su línea de negocio combina banca minorista y de empresas, gestión de activos, bancaseguros (VidaCaixa), pagos y consumer finance (CaixaBank Payments & Consumer) y microfinanzas (MicroBank). Datos de interés: es líder por cuota y clientes en España, con amplia red de oficinas y fuerte canal digital (incluida imagin) y cuenta con CriteriaCaixa como accionista de referencia junto a una participación relevante del Estado.