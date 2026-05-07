Durante este jueves 7 de mayo, los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida. La Luna llena de hoy en tu signo podría tener un efecto algo desfavorable, ya que quizá te genere una sensación de hartazgo o tedio. No te dejes arrastrar por ello; al contrario, contrarréstalo activándote: sal de casa, muévete y busca distracciones. Hoy en el trabajo podrías sentirte saturado o aburrido por la Luna llena en tu signo. Reconócelo sin engancharte: céntrate en tareas breves y claras. Contrarresta esa inercia moviéndote: cambia de actividad, estírate o da un paseo corto. Con pequeñas pausas activas, cerrarás el día con avances sólidos. Hoy, Tauro, el amor fluye si sueltas la terquedad y escuchas. Un gesto sincero fortalecerá el vínculo. Tu mejor compatibilidad hoy es con Virgo: estabilidad y paciencia compartidas. Juntos, avanzan sin dramas. Tauro es práctico, leal y paciente; busca estabilidad y seguridad. Su constancia lo hace confiable y perseverante. Puede ser terco y reacio al cambio, pero avanza firme. Disfruta del confort, los sentidos y lo duradero. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Tauro, sal a caminar o muévete un poco para despejarte. Cambia de ambiente con una salida breve que rompa la rutina. Dedica un rato a un hobby o a ver a alguien que te alegre y te distraiga.