Este jueves, 7 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,79 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 9.572. Esta cifra refleja una variación del -0,53% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A. registró tres avances y siete retrocesos, culminando con cuatro caídas consecutivas y un balance claramente negativo. La volatilidad económica de Enagás durante la última semana ha sido del 8.37%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 22.21%. Dado que el 8.37% es menor que el 22.21%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, resultado de los fondos de inversión después de deducir todos sus gastos. Enagás es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y a la gestión del sistema gasista: opera la red de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece infraestructuras y servicios de capacidad. Su línea de negocio se centra en transporte, regasificación y almacenamiento en España, con desarrollo de gases renovables (biometano e hidrógeno). Datos de interés: más de 11.000 km de gasoductos, operación de terminales de GNL como Barcelona, Cartagena, Huelva y El Musel, participación en H2Med y cotiza como ENG.MC (fundada en 1972).