Este 7 de mayo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto a un precio de 19.60 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 157,681 acciones, lo que indica una variación negativa del 0.81% en comparación con el día anterior. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista, con 6 subidas y 4 bajadas, alternancia frecuente, dos rachas de avances consecutivos y cierre en retroceso. En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en 15.27%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 15.44%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal muestra menos variaciones en comparación con la anual. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Iberdrola es una multinacional española del sector energético que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Bilbao y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con fuerte enfoque en energías renovables (eólica, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; es líder mundial en eólica y ofrece soluciones de autoconsumo, movilidad eléctrica e hidrógeno verde.