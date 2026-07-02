Al eliminar la comisión por pagos con tarjetas de crédito, ese ahorro debería trasladarse al precio final del combustible.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este jueves, 2 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,5 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,71 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,51 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.37% en el precio de la gasolina y del -1.63% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 2 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.369 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.247 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.339 euros hasta los 1.614 euros

Granada: 1.419 euros hasta los 1.615 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 2 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.693 euros

Barcelona: desde los 1.293 euros hasta los 1.689 euros

Valencia: desde los 1.339 euros hasta los 1.682 euros

Granada: desde los 1.399 euros hasta los 1.601 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.379 euros hasta los 1.649 euros.

Málaga: desde los 1.429 euros hasta los 1.678 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es sin plomo de 95 octanos (RON) y la más habitual; reduce el picado del motor, ofrece buen rendimiento y consumo y suele ser más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.594 euros y el máximo es de 1.842 euros

Barcelona: desde 1.497 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.524 euros hasta los 1.889 euros

Granada: desde 1.639 euros hasta los 1.771 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el auto: