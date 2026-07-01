Ana Lillo, vecina de la urbanización Pablo Iglesias, en Rivas Vaciamadrid, lo resume de la siguiente manera: “Hay mucha sensibilidad por hacer cosas concretas por nuestro planeta, por las vecinas y vecinos, por nuestros hijos y también por nuestro bolsillo”, declaró en una entrevista con RTVE.

Esta combinación de conciencia ambiental y la necesidad de economizar es la base de dos iniciativas que se han convertido en referente en España: La Pablo Renovable, en Rivas y la comunidad energética del Tercio Terol, en Carabanchel.

Según los cálculos divulgados por RTVE, cuando las instalaciones de Rivas estén plenamente operativas, el ahorro en la factura de la luz podría ascender a aproximadamente 500 euros anuales por hogar y evitar la emisión de casi 300 toneladas de CO₂ anualmente.

En Carabanchel, la primera comunidad energética de la capital aspira a un objetivo similar: que “el sol del Tercio se quede en el Tercio” y no se pierda en la tarifa de las grandes eléctricas, como indicó Cadena SER.

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Pablo renovable: 504 familias y un barrio solar en Rivas

El proyecto La Pablo Renovable se lleva a cabo en la urbanización Pablo Iglesias, en Rivas Vaciamadrid y se ha presentado como uno de los más destacados barrios solares del país. RTVE informó que constituye un autoconsumo colectivo de aproximadamente 865 kW de potencia destinado a cerca de 1500 personas, con más de 1900 paneles fotovoltaicos instalados en los tejados de la urbanización.

En una jornada junto a asociaciones vecinales divulgada por el Diario de Rivas, Enrique Martín, representante de La Pablo Renovable, alertó sobre la situación actual: “Nos encontramos en momentos difíciles, de crisis y transformación, enfrentando una emergencia climática y una crisis energética”.

En consecuencia, sostuvo que “todos podemos ahorrar, ser eficientes y promover el desarrollo de la autoproducción y el autoconsumo”.

Pablo Mejuto, otro vecino comprometido, caracterizó el proyecto con una expresión que se ha vuelto casi un lema: “Es una locura bonita, una aventura que merece ser vivida, participativa y comunitaria”, explicó durante el acto de firma del convenio con la cooperativa Ecooo.

Mejuto enfatizó la participación de 504 hogares, “más de 1500 personas que estamos invirtiendo en un futuro mejor, en una energía más democrática”, con una inversión de 3100 euros por familia y un criterio claro: “Desde el inicio decidimos que todo debía ser equitativo: misma inversión y reparto justo de energía para todos los hogares participantes”.

Tercio Terol: la comunidad energética pionera en Madrid

En la colonia Tercio Terol, en el distrito de Carabanchel, más de 80 vecinos comenzaron a organizarse cuando las facturas de electricidad superaron los 700 euros mensuales en ciertos hogares, de acuerdo a un reportaje de El Salto. Con el impulso de vecinos como Juan y su pareja, junto con el apoyo de la socióloga Rosario Novalbos, se concibió la idea de establecer una comunidad energética que aprovechara los tejados del barrio para el autoconsumo.

La crónica de Tercera Información señala que la Comunidad Energética Tercio Terol inició su andadura con 87 familias involucradas, respaldadas por la ONG Light Humanity y la Asociación de Vecinos Pradera Tercio Terol.

El plan inicial previó 15 instalaciones fotovoltaicas con una potencia de aproximadamente 120 kW, financiadas mediante compras colectivas que redujeron el costo a unos 1339 euros por kilovatio instalado.

“Deseamos reflejar la singularidad del barrio y asistir a una gran mayoría de vecinos para compartir la energía en caso de que no puedan afrontar los precios del mercado”, indicó Lidia, vecina y vocal de la junta de la comunidad energética, en el mismo reportaje. La idea, expresada a la Cadena SER, se sintetizó en un lema que se repitió en asambleas y medios: “el sol del Tercio se tiene que quedar en el Tercio”.

Autoconsumo compartido: así funciona en estos barrios

Lo que une a Tercio Terol y a La Pablo Renovable es el modelo de autoconsumo compartido: una única instalación solar distribuye la energía generada entre varios puntos de consumo cercanos. Empresas del sector como Powen y Estabanell explican que este esquema permite que quienes residen en edificios también puedan aprovechar la energía solar sin requerir una vivienda unifamiliar con tejado propio.

En Rivas, los 504 hogares participantes han contribuido con 3100 euros cada uno para financiar las instalaciones colectivas, con la expectativa de satisfacer más de la mitad de sus necesidades energéticas y obtener un retorno en forma de ahorro en la factura y reducción de emisiones, según los datos difundidos por La Pablo Renovable y recopilados por Energías Renovables.

En Carabanchel, el modelo combina el uso de tejados particulares con el de instituciones sociales del barrio, como la Fundación San Martín de Porres, que cede parte de sus cubiertas a la comunidad.