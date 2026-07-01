Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de los controles migratorios y requisitos para ingresar al país.

Francia ha comenzado a implementar nuevos controles migratorios en el contexto del sistema fronterizo de la Unión Europea, lo que le permitirá denegar tanto la entrada como la salida del país a personas que, aunque posean un pasaporte vigente, no cumplan con los nuevos requisitos obligatorios.

Esta medida forma parte de la puesta en marcha del Sistema de Entrada y Salida (EES) y del futuro permiso ETIAS, dos herramientas promovidas por la Unión Europea para fortalecer los controles en el espacio Schengen.

De acuerdo con la información proporcionada por el portal oficial de turismo francés, a partir de octubre de 2025, los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea deberán someterse al nuevo sistema digital de registro al entrar o salir de Francia y del resto del espacio Schengen.

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Requisito obligatorio para ingresar a Francia

Las autoridades francesas informaron que, además de presentar un pasaporte válido, los viajeros deberán someterse a nuevos controles biométricos y, en un futuro cercano, disponer de la autorización ETIAS para ingresar o salir del territorio nacional.

El sistema ETIAS, análogo al ESTA de Estados Unidos, será mandatory para ciudadanos de naciones que están exentas de visa que deseen viajar a Europa con fines turísticos o para estancias breves. La autorización deberá ser gestionada en línea antes de realizar el viaje y estará directamente vinculada al pasaporte del viajero.

Desde la Unión Europea se clarificó que el ETIAS se implementará en el último trimestre de 2026 y tendrá una validez máxima de tres años o hasta el momento del vencimiento del pasaporte.

El ETIAS será obligatorio para todos los ciudadanos de países que actualmente no necesitan visado para estancias cortas en el área Schengen (Fuente: Shutterstock)

Consecuencias de no cumplir con el ETIAS y el nuevo control europeo

Las autoridades europeas han notificado que aquellos que carezcan de la autorización ETIAS al momento de su implementación podrán ser retenidos en el aeropuerto y no podrán embarcar hacia Francia o cualquier otro país del espacio Schengen.

Adicionalmente, con la implementación del nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES), se eliminará el proceso manual de sellado de pasaportes y se procederá a un registro digital que incluirá:

La fecha y hora de entrada y salida.

El lugar de ingreso al territorio europeo.

El número de pasaporte.

Fotografía facial.

Huellas dactilares.

Requisitos vigentes para ingresar a Francia en 2026: documentos y trámites

De acuerdo con el sitio oficial France-Visas, Francia exige en la actualidad:Pasaporte emitido hace menos de 10 años.Documento válido al menos tres meses después de la fecha prevista de salida.Visa, si corresponde.Justificante de alojamiento.Recursos económicos suficientes para la estadía.

Las autoridades francesas han enfatizado que estos controles forman parte de un proceso de modernización del sistema migratorio europeo, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y el monitoreo de las estancias breves en el espacio Schengen.