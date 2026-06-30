El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Este martes, 30 de junio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,42 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,47 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.46% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.15%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 30 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.609 euros

Valencia: 1.279 euros hasta los 1.569 euros

Granada: 1.319 euros hasta los 1.579 euros

Ceuta: 1.458 euros hasta los 1.458 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 30 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.299 euros hasta los 1.619 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.559 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.219 euros hasta los 1.559 euros

Ceuta: desde los 1.399 euros hasta los 1.399 euros

Zaragoza: desde los 1.209 euros hasta los 1.539 euros.

Málaga: desde los 1.329 euros hasta los 1.633 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión; ofrece mayor resistencia al autoencendido (menos picado), puede mejorar suavidad y rendimiento y, gracias a sus aditivos, ayuda a mantener más limpio el motor; en motores no preparados, la diferencia frente a 95 suele ser mínima.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.439 euros y el máximo es de 1.839 euros

Barcelona: desde 1.415 euros hasta los 1.688 euros

Valencia: desde 1.434 euros hasta los 1.739 euros

Granada: desde 1.539 euros hasta los 1.665 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: