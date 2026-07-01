El precio del litro de combustible en España.

Este miércoles, 1 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,51 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,7 euros y el diésel ronda los 1,54 euros por litro. Estas cifras representan una variación del6.25% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 4.19%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 1 de julio de 2026:

Madrid: 1.373 euros hasta los 1.789 euros

Barcelona: 1.247 euros hasta los 1.777 euros

Valencia: 1.285 euros hasta los 1.78 euros

Granada: 1.319 euros hasta los 1.86 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 1 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.789 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.717 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.709 euros

Granada: desde los 1.269 euros hasta los 1.848 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.299 euros hasta los 1.693 euros.

Málaga: desde los 1.379 euros hasta los 1.703 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión; ofrece mayor resistencia al autoencendido (menos picado), puede mejorar suavidad y rendimiento y, gracias a sus aditivos, ayuda a mantener más limpio el motor; en motores no preparados, la diferencia frente a 95 suele ser mínima.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.469 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.422 euros hasta los 1.836 euros

Valencia: desde 1.519 euros hasta los 1.907 euros

Granada: desde 1.462 euros hasta los 2.006 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):