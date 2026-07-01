Adiós a los discos físicos | PlayStation confirmó la fecha en la que los juegos cambian para siempre

El mercado de los videojuegos entra en una nueva etapa. PlayStation confirmó que dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de sus consolas a partir de enero de 2028, una decisión que consolida el avance del formato digital y marca un cambio histórico para la industria.

Desde esa fecha, todos los nuevos videojuegos de PlayStation estarán disponibles a través de PlayStation Store, la tienda digital oficial de Sony, mientras que en los comercios físicos solo podrán adquirirse mediante formatos digitales. La compañía aclaró que esta medida no afectará a los juegos físicos que ya estén disponibles antes de la entrada en vigor del cambio.

La decisión responde a la evolución del mercado y a las nuevas formas de consumo, en un contexto en el que cada vez más jugadores optan por descargar sus videojuegos directamente desde las plataformas digitales.

Adiós a los discos físicos | PlayStation confirmó la fecha en la que los juegos cambian para siempre Fuente: Shutterstock Shutterstock

PlayStation confirmó cuándo dejará de producir discos físicos

La compañía anunció que el cambio comenzará a aplicarse a partir de enero de 2028, momento desde el cual todos los nuevos lanzamientos dejarán de fabricarse en formato físico.

Según explicó Sony, los jugadores podrán seguir adquiriendo esos títulos mediante la PlayStation Store y también en establecimientos físicos, aunque estos comercializarán únicamente versiones digitales.

La empresa también precisó que la medida no tendrá efectos sobre los videojuegos físicos que hayan sido lanzados antes de esa fecha. Es decir, los títulos que ya se encuentren en formato disco continuarán comercializándose con normalidad.

Qué pasará con los juegos físicos que ya existen

Uno de los aspectos que más interés genera entre los usuarios es el futuro de las colecciones de videojuegos en formato físico.

En este sentido, PlayStation aclaró que el cambio solo afectará a los nuevos títulos que lleguen al mercado desde enero de 2028. Los videojuegos publicados anteriormente seguirán existiendo en disco y podrán continuar vendiéndose.

Así funcionará el cambio anunciado por PlayStation

Los nuevos videojuegos dejarán de producirse en disco desde enero de 2028.

Los lanzamientos estarán disponibles en PlayStation Store.

Las tiendas físicas venderán los nuevos títulos únicamente en formato digital.

Los videojuegos físicos comercializados antes de 2028 no se verán afectados.

La medida se aplicará únicamente a los nuevos lanzamientos.

Con esta decisión, Sony busca acelerar una transición que ya venía consolidándose en los últimos años gracias al crecimiento de las descargas digitales.

Sony explica por qué apuesta por el formato digital

La empresa enmarcó la decisión dentro de la estrategia de Sony Interactive Entertainment (SIE) para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de los jugadores.

En el comunicado publicado por la compañía, Sony define esta transformación como una “evolución natural” y sostiene que la preferencia por los formatos digitales supera ampliamente a la de los discos físicos.

Además, explica que “Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día”.

La compañía considera que el formato digital representa la dirección que está tomando el mercado y que permitirá responder de manera más eficiente a las preferencias de los usuarios.

El anuncio llega en un momento de cambios para la industria del videojuego

La decisión de PlayStation también coincide con un escenario de transformación para el sector tecnológico y del entretenimiento.

Según la compañía, la industria atraviesa un periodo marcado por el incremento del coste de fabricación de las consolas, provocado, entre otros factores, por la creciente demanda de chips de memoria y almacenamiento por parte de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Este contexto económico se suma a la consolidación del mercado digital, donde cada vez más usuarios optan por descargar directamente sus videojuegos sin recurrir a soportes físicos.

Adiós a los discos físicos | PlayStation confirmó la fecha en la que los juegos cambian para siempre.

Claves del anuncio de PlayStation

Fecha del cambio: enero de 2028.

Qué dejará de producirse: discos físicos de nuevos videojuegos.

Dónde estarán disponibles los nuevos títulos: PlayStation Store y tiendas físicas en formato digital.

Qué ocurrirá con los juegos actuales: seguirán comercializándose en formato físico.

Motivo del cambio: adaptación a las nuevas preferencias de consumo y evolución del mercado.

Con esta decisión, PlayStation acelera su apuesta por la distribución digital y confirma el cambio de rumbo de una industria que, cada vez más, deja atrás el soporte físico para concentrarse en las plataformas de descarga digital.