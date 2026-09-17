En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del miércoles 16 de septiembre

Durante el miércoles, 16 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 01 05 07 28 29 38, la cifra complementaria el 21 y el número de reintegro el 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos no tuvo ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 138826.4 euros.

Para el sorteo del miércoles, 16 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.647.111 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.277.955,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores; el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 138826.4 euros.

3.Cinco aciertos: 76 ganadores con un premio de 913,33 euros.

4.Cuatro aciertos: 4722 ganadores con un premio de 22,05 euros.

5.Tres aciertos: 87867 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 465204 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y no juegues para recuperar pérdidas.

Si sientes que pierdes el control, busca apoyo cuanto antes; contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.