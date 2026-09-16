Por nueva Ley de Sucesiones: la madrastra puede quedarse con toda la herencia de los hijos en estos casos

Las herencias suelen constituir un ámbito delicado dentro del seno familiar y en España, los conflictos surgen con frecuencia por una razón poco conocida: el testamento no siempre garantiza que el cónyuge viudo reciba los bienes del fallecido.

A pesar de la existencia de una última voluntad por escrito, la legislación de sucesiones establece límites claros que prevalecen sobre las decisiones del causante, especialmente en presencia de hijos u otros herederos forzosos.

En la práctica, esto implica que el viudo puede quedar sin la propiedad de los bienes, accediendo únicamente a derechos de usufructo cuyo alcance depende del tipo de herederos y de la comunidad autónoma de residencia.

Esta realidad, que sorprende a muchas familias, explica por qué los repartos hereditarios con frecuencia derivan en disputas legales, incluso cuando el fallecido dejó testamento.

Ahora bien, si los descendientes y ascendientes que son llamados a recibir la herencia son varios, la falta de claridad legal y los intereses cruzados pueden generar conflictos legales entre las partes.

Confirmado por la Ley sucesiones | Las viudas no podrán heredar los bienes, aunque haya testamento (foto: archivo).

Qué sucede si no hay testamento

En términos generales, en ausencia de un testamento, los familiares deben acatar el orden sucesorio estipulado por el Código Civil. En tales circunstancias, la distribución de los bienes se establece en función del grado de parentesco y la existencia de herederos forzosos.

Conforme a la normativa nacional, en caso de que uno de los miembros de una pareja fallezca sin haber dejado testamento, el sobreviviente no detenta un derecho automático sobre el patrimonio hereditario, salvo que exista un vínculo matrimonial legalmente reconocido.

Derechos de herencia en parejas no casadas

En el supuesto de que el matrimonio no se haya formalizado, el derecho a heredar dependerá de la existencia de una unión jurídica o de hecho debidamente acreditada. Este tipo de unión, aunque socialmente equiparada al matrimonio, carece de los mismos efectos jurídicos y no otorga los mismos derechos sucesorios.

Los derechos de herencia en tales circunstancias dependen en gran medida de la comunidad autónoma de residencia, dado que cada región establece normas específicas. Esta situación puede resultar favorable o desfavorable para la pareja sobreviviente, según el territorio.

Por qué el testamento no garantiza la herencia del cónyuge viudo

En España, el testamento no concede plena libertad para determinar el destino del patrimonio tras el fallecimiento. La ley de sucesiones establece las denominadas legítimas, una porción de la herencia que debe reservarse de manera obligatoria a ciertos herederos, tales como los hijos o, en su ausencia, los ascendientes.

Cuando existen hijos, el cónyuge viudo no adquiere la propiedad de los bienes, sino que recibe el usufructo del tercio de mejora, lo cual le permite utilizar o disfrutar de esos bienes, mas no venderlos ni disponer de ellos libremente.

En contraposición, si no hay descendientes, pero sí ascendientes vivos, el viudo tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Estas normas se aplican aunque el testamento disponga un reparto diferente, dado que la ley prevalece sobre la intención del causante.

Por esta razón, aunque el testamento indique que el cónyuge viudo reciba todos los bienes, esa voluntad se encuentra limitada por la normativa vigente y no puede menoscabar los derechos de los herederos forzosos.

Adicionalmente, el alcance real de los derechos del cónyuge viudo puede variar según la comunidad autónoma de residencia, en virtud de la existencia de regímenes forales con normativas específicas.

Asimismo, el régimen económico del matrimonio —gananciales o separación de bienes— influye directamente en qué parte del patrimonio se considera parte de la herencia. En la práctica, esta combinación de factores explica por qué, en numerosos casos, el viudo no recibe los bienes en propiedad, a pesar de que el testamento así lo establezca.