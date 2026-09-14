El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,86 euros, el de la gasolina 98 es de 2,06 euros y el del diésel es de 1,84 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.87% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.53%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 14 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.667 euros hasta los 2.099 euros

Barcelona: 1.698 euros hasta los 2.049 euros

Valencia: 1.575 euros hasta los 1.989 euros

Granada: 1.679 euros hasta los 1.955 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 14 de septiembre en España?

Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.639 euros hasta los 2.109 euros

Barcelona: desde los 1.689 euros hasta los 2.069 euros

Valencia: desde los 1.609 euros hasta los 2.079 euros

Granada: desde los 1.689 euros hasta los 2.005 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.749 euros hasta los 2.038 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 2.039 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la más común para motores de gasolina. Ayuda a evitar el picado, ofrece buen rendimiento y eficiencia para la mayoría de coches y suele ser más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible sin plomo de 98 octanos (RON) que resiste mejor la autodetonación; en motores de alta compresión o turbo que la requieren o recomiendan puede ofrecer mayor rendimiento y eficiencia, un funcionamiento más suave y mejor protección del motor gracias a sus aditivos.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.859 euros y el máximo es de 2.209 euros

Barcelona: desde 1.899 euros hasta los 2.159 euros

Valencia: desde 1.884 euros hasta los 2.239 euros

Granada: desde 1.919 euros hasta los 2.165 euros

Fuente: narrativas-es

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los combustibles convencionales más usados son la gasolina (principalmente 95 y 98, con etiquetas E5/E10) y el diésel (B7/B10). También existen biocombustibles que se mezclan con ellos, como el bioetanol en gasolinas y el biodiésel o HVO en gasóleos, con compatibilidades indicadas en el tapón y en el surtidor.

Entre las alternativas destacan el GLP o Autogás, el gas natural vehicular (GNC y GNL), la electricidad para híbridos enchufables y eléctricos puros y el hidrógeno en flotas piloto. Su disponibilidad varía: gasolina y diésel están en todo el país, GLP y GNC tienen redes amplias en ciudades, GNL es común en pesados, la recarga eléctrica crece rápido y el hidrógeno es aún muy limitado.

Contenido generado por inteligencia artificial.