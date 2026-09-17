Buscan voluntarios españoles para vivir gratis en la Patagonia: ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajar 30 horas a la semana

Una convocatoria internacional permite pasar entre cuatro y doce semanas en plena naturaleza de la Patagonia chilena sin pagar alojamiento ni comida. El programa busca españoles que quieran colaborar en un proyecto de conservación y mantenimiento a cambio de hospedaje, tres comidas diarias y distintas actividades durante su estancia.

La propuesta se desarrolla entre septiembre y febrero en un parque privado de unas 500 hectáreas, situado en el entorno del Geoparque Mundial UNESCO Kütralkura y de la Reserva de la Biosfera Araucarias. Los voluntarios pueden elegir estancias de entre cuatro y doce semanas, aunque deben asumir los gastos del viaje hasta Chile, el seguro y otros costes asociados.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios durante la estancia?

La colaboración contempla una jornada de 30 horas semanales, con dos días libres por semana. Las tareas están relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento del parque, por lo que los participantes pueden colaborar en trabajos de jardinería, mantenimiento de senderos, huertas, construcción y reparación de instalaciones.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios durante la estancia? Representación creada con IA - El Cronista España

El programa también incluye actividades vinculadas con la conservación del entorno. Entre ellas aparecen el seguimiento de pumas y trabajos relacionados con la reintroducción de especies, por lo que la propuesta combina tareas prácticas con iniciativas destinadas a preservar el ecosistema de la zona.

Los participantes cuentan además con tiempo libre para conocer los alrededores. La ubicación permite disfrutar de bosques, montañas y paisajes volcánicos característicos de la Patagonia norte de Chile, dentro de un territorio reconocido por su patrimonio geológico y natural.

¿Qué incluye el programa y quiénes pueden participar?

El alojamiento y la alimentación forman parte del intercambio. Los voluntarios disponen de una habitación compartida y tres comidas al día, además de acceso a internet básico, cocina equipada y lavandería. El programa también contempla determinadas excursiones, tours, clases de idiomas y bicicletas para los participantes.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años y solo admite solicitudes individuale s. No está permitido inscribirse como pareja o dúo.

Además de los españoles, pueden postularse personas de otras nacionalidades, ya que no se establecen restricciones al respecto. En cuanto al requisito lingüístico, la oferta señala que es necesario contar con un nivel fluido de inglés o un nivel principiante de español, aunque las condiciones deben verificarse antes de presentar la candidatura.

El desplazamiento hasta Chile, el seguro, el transporte interno y los posibles trámites de visado quedan a cargo del voluntario. Al finalizar la experiencia, el participante recibe un certificado de culminación y la plataforma Worldpackers señala que ofrece asistencia durante el viaje y un sistema de protección relacionado con las condiciones acordadas con el anfitrión.