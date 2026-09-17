El tiempo en España durante este jueves, 17 de septiembre de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 17 de septiembre

El clima en España se caracterizará por una jornada inestable, especialmente en Baleares y el sureste peninsular, donde se anticipan chubascos y tormentas fuertes. Las precipitaciones pueden ser torrenciales en algunos litorales, con rachas de viento muy fuertes en Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del país, salvo en algunas áreas del oeste donde se mantendrán o subirán. Se producirán heladas débiles en los Pirineos y se prevé viento moderado en los litorales, junto a nubosidad variable en otras regiones.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid estará mayormente nuboso en el sudeste, con temperaturas entre 14 y 28 grados y posibilidad de chubascos aislados y tormentas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos con nubes bajas en el valle del Guadalquivir y litorales, con chubascos y tormentas fuertes en el este durante la mañana. Se esperan nubes altas y tormentas en las sierras por la tarde. Temperaturas en descenso, con máximas de 33 grados y mínimas de 10 grados y vientos flojos a moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, pasando a intervalos nubosos por la tarde. Habrá posibilidades de chubascos y tormentas en el litoral central por la mañana y de forma más dispersa en el cuadrante nordeste durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados como mínima y 29 grados como máxima, con un descenso notable. Soplará un viento moderado del noroeste en el Ampurdán y el sur de Tarragona, relajándose a lo largo del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón presenta intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo, con cielo poco nuboso en el resto. Se anticipan chubascos y tormentas en el sistema Ibérico de Teruel por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con un máximo de 28 grados y un mínimo de 7 grados. El viento será del noroeste en el valle del Ebro y flojo de dirección variable en otras áreas.

El clima en Asturias se caracterizará por intervalos nubosos, con nubosidad baja matinal y posibles brumas y nieblas en zonas elevadas. Se esperan precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en descenso, oscilando entre 21 y 9 grados, con vientos flojos.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con chubascos y tormentas fuertes, posibles granizos y rachas intensas, sobre todo en Ibiza y Formentera; menor probabilidad en Mallorca. Noches sin cambios, días más frescos. Viento E-NE moderado, amainando por la tarde-noche.

Cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles lluvias débiles y poco nuboso en otras zonas. Descenso generalizado de temperaturas, con máximas de 28 grados y mínimas de 19 grados. Alisio fuerte en algunas áreas, especialmente en vertientes sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso con chubascos y tormentas fuertes en la mitad sur; temperaturas mínimas de 12°C y máximas de 28°C. Viento moderado del nordeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso, con predominio de nubes altas y posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña del norte y este; la temperatura máxima alcanzará los 28 grados y la mínima bajará hasta los 4 grados, con un ligero o moderado descenso en general y un viento del noreste y norte, flojo con intervalos moderados.

El clima en Albacete será nuboso o cubierto, con chubascos y tormentas al principio, locales y potencialmente fuertes. En La Mancha y Cuenca, se esperan intervalos nubosos, mientras que el resto de la zona tendrá menos nubes. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 28 grados y un mínimo de 3 grados y el viento será flojo con predominancia del este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, temperaturas en ligero descenso y vientos flojos de poniente girando a levante a partir de mediodía; máxima 26°C y mínima 18°C.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con mínimas de 22 °C en ligero ascenso, máximas de 28 °C en ligero descenso y vientos flojos de componente norte.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará nuboso con precipitaciones débiles en las provincias litorales, temperaturas entre 9 y 23 grados y vientos flojos del oeste y noroeste. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, brumas y posibles precipitaciones débiles, con temperaturas entre 7 y 22 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes bajas matinales y nubes altas, brumas y niebla en montaña, posible precipitación débil a primeras horas, temperaturas sin cambios y viento del N-NO flojo con intervalos moderados.

Contenido generado por inteligencia artificial.