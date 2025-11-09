El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este domingo, 9 de noviembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,47 euros, el de la gasolina 98 es de 1,61 euros y el del diésel es de 1,44 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del 1.34% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.21%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 9 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.258 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.245 euros hasta los 1.584 euros

Granada: 1.459 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 9 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.275 euros hasta los 1.629 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.469 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.425 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.455 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.729 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.