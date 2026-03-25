En España, todos los herederos están obligados a cumplir con esta responsabilidad para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esta normativa se aplica sin distinción del lugar donde se encuentren los bienes o la residencia del difunto. Ante el fallecimiento de un ser querido, no solo se experimenta un profundo dolor, sino que también emergen las responsabilidades legales. En tal circunstancia, los herederos deben tomar la decisión de aceptar la herencia, dado que el impacto fiscal puede convertir lo que inicialmente se percibía como una bendición en una nueva fuente de preocupación. Así, el proceso de solicitud de una herencia se encuentra sujeto al Impuesto de Sucesiones, el cual grava el incremento patrimonial recibido a través de legado u otros títulos sucesorios. En caso de que los herederos no dispongan de fondos disponibles, tienen la opción de utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya estipulado que el tercio de libre disposición se destinará a este pago. En primer lugar, el Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. Es necesario que soliciten: Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia: En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto". La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente otorga a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de satisfacer la obligación tributaria. Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto. En ciertas circunstancias, los herederos pueden evitar el pago directo del impuesto. Si el testamento incluye la cláusula que destina el tercio de libre disposición al abono del tributo, los herederos no necesitarán recurrir a sus propios recursos. De igual manera, existen exenciones y reducciones que varían según la Comunidad Autónoma en la que se gestione la herencia.