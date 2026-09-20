La bicicleta eléctrica mejor valorada de Decathlon: es plegable, fácil de manejar y se consigue por menos de 800 euros.

La bicicleta eléctrica plegable SAMEBIKE CY20 36V-12Ah está disponible en Decathlon de España con un descuento de 55 euros sobre su precio anterior. El modelo, de color negro, cuenta con ruedas de 20 pulgadas, cuadro de aluminio y un sistema de plegado manual que facilita su transporte y almacenamiento.

La bicicleta, considerada la mejor valorada por los usuarios de la cadena, incorpora un motor trasero brushless de 350 W, batería de ion-litio de 432 Wh y cambio Shimano de siete velocidades. Además, dispone de suspensión delantera, frenos de disco mecánicos y asistencia eléctrica para facilitar los desplazamientos.

Así es la bicicleta eléctrica plegable SAMEBIKE CY20

La SAMEBIKE CY20 está diseñada para combinar asistencia eléctrica y facilidad de transporte. Su cuadro es de aluminio y cuenta con un sistema de plegado manual bajo el cuadro. Una vez plegada, alcanza 87 centímetros de longitud y 58 centímetros de anchura, mientras que incorpora ruedas para facilitar su desplazamiento.

El modelo tiene ruedas de 20 pulgadas, suspensión semirrígida, guardabarros, caballete y sillín no fijo. También incluye iluminación con pila y timbre. La bicicleta pesa alrededor de 27-28 kilos, según los datos de la ficha, y admite una carga máxima que figura como 120 kilos en las especificaciones detalladas y 150 kilos en la información técnica del producto.

La bicicleta eléctrica mejor valorada de Decathlon: es plegable, fácil de manejar y se consigue por menos de 800 euros. Decathlon

Motor, batería y equipamiento: estas son sus características

Motor: trasero brushless Xiongda de 350 W.

Par motor: 50 Nm.

Voltaje: 36 V.

Batería: Zhuoneng de ion-litio.

Capacidad: 12 Ah y 432 Wh.

Autonomía: hasta 75 kilómetros según las características técnicas y hasta 80 kilómetros según la ficha de especificaciones.

Cambio: Shimano de siete velocidades.

Frenos: discos mecánicos.

Ruedas: 20 pulgadas.

Cuadro: aluminio.

Suspensión: delantera y semirrígida.

Plegado: manual, con bisagra bajo el cuadro.

Dimensiones sin plegar: 155 centímetros de longitud, 107 centímetros de altura y 64 centímetros de anchura.

Dimensiones plegada: 87 centímetros de longitud y 58 centímetros de anchura.

Batería: integrada y extraíble.

Equipamiento: guardabarros, caballete, timbre y luz con pila.

Peso: entre 27 y 28 kilos, según la información de la ficha.

Carga máxima: 120 kilos en las especificaciones detalladas; 150 kilos en las características técnicas.

La bicicleta eléctrica mejor valorada de Decathlon: es plegable, fácil de manejar y se consigue por menos de 800 euros. Decathlon

Cuánto cuesta la bicicleta eléctrica y cómo comprarla en Decathlon de España

La SAMEBIKE CY20 36V-12Ah tiene actualmente un precio de 795 euros, frente a los 850 euros anteriores. Esto supone un descuento de 55 euros. El producto se ofrece en color negro y está disponible para entrega a domicilio.

Por el momento, la opción de recogerla en una tienda Decathlon o mediante recogida cercana no está disponible. El producto también cuenta con servicio posventa de Weeling siete días a la semana y una red europea de talleres colaboradores.