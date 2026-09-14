El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido este lunes dejar a un lado “el ruido, la furia y la crispación” política para que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados negocien y aprueben el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que ha calificado de “oportunidad histórica”.

En declaraciones a los periodistas antes de un almuerzo de trabajo con los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), España ha propuesto a los partidos una reflexión en torno a los datos y cifras. También les ha instado a pensar “en la unidad de nuestro país” para disponer de más recursos cambiando “la decisión del voto”.

Junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, el ministro de Hacienda ha insistido en que el nuevo modelo llega 17 años después del anterior y que “ninguna comunidad autónoma pierde”. España ha definido la propuesta como “una oferta y propuesta que no tiene parangón en nuestra historia”.

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La propuesta suma 21.000 millones para las comunidades autónomas

Según las cifras del ministro, el nuevo modelo planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) incorpora 21.000 millones de euros adicionales a la financiación de las autonomías. En el caso de la Comunitat Valenciana, la cantidad asciende a 3.669 millones.

España ha añadido que “hay territorios como Murcia y la Comunitat Valenciana que no pueden esperar más y que necesitan la estabilidad para conseguir los recursos necesarios” para sufragar sus políticas de sanidad, educación y servicios sociales.

El ministro ha expresado su sorpresa de que algunos grupos “no quieran sentarse a negociar y digan no de entrada”. También ha apelado al “sentido común” porque oportunidades históricas como esta, ha recalcado, “dudo mucho que se vuelvan a repetir”.

El Gobierno busca un acuerdo en el Congreso

La nueva financiación autonómica todavía debe afrontar el trámite en el Congreso de los Diputados. España ha señalado que “queda una oportunidad más” y ha confiado en que los grupos políticos “no dejen pasar” la oportunidad en la Cámara Baja.

El Ejecutivo, ha remarcado, “no puede ni quiere imponer” la medida. A excepción de Vox, porque considera que está en contra del estado autonómico, España ha hablado de un “consenso generalizado por encima de ideologías” sobre la necesidad de mejorar la financiación autonómica.

“Al final cuando hablamos de financiación autonómica no es una cosa abstracta sino se trata de Educación, Sanidad, los sueldos de los funcionarios, la Educación Pública y la vivienda”, ha argumentado el ministro de Hacienda.

Boluda defiende tomar la oferta como punto de partida

Preguntado por su opinión, el presidente de AVE, el naviero Vicente Boluda, ha resumido con el dicho valenciano “lo que va delante, va delante” cómo ve la oferta del Gobierno. También ha lamentado que desde las instituciones se diga “sistemáticamente que no a algo”.

“Vayamos a tomarlo y de ahí como un punto de partida por poder ir a más”, ha propuesto como opinión personal el empresario valenciano, quien ha estimado que no cree que sus compañeros de AVE, entre los que en el almuerzo de hoy estaba Juan Roig, piensen “muy diferente”.

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