El Gobierno de Canarias ha incluido en el proyecto de Presupuestos de 2026 un complemento de 400 euros al año destinado a quienes reciben pensiones no contributivas (PNC), tanto por jubilación como por incapacidad. La iniciativa busca reforzar los ingresos de quienes dependen de pensiones por debajo del mínimo necesario para cubrir gastos básicos.

Según lo anunciado, la ayuda llegará sin necesidad de solicitud -se aplicará automáticamente mediante la Renta Canaria de Ciudadanía- y se repartirá en dos pagos durante 2026.

Paga extra para pensiones no contributivas en Canarias en 2026

El complemento previsto por el Gobierno de Canarias beneficiará aproximadamente a unas 42.000 personas en el archipiélago, de las cuales 25.551 perciben pensiones de jubilación y 16.325 pensiones de incapacidad.

El abono será automático -sin trámites adicionales- y se gestionará a través de la Renta Canaria de Ciudadanía. Los 400 euros se dividirán en dos pagos puntuales a lo largo de 2026. Esta cantidad anual supone un refuerzo aproximado de 33 euros al mes, aunque no se abonará de forma mensual, sino mediante esos dos desembolsos.

Las PNC continúan siendo una de las prestaciones más bajas del sistema, con cuantías que rondan los 570 euros mensuales en jubilación y los 614 euros en incapacidad, según datos recientes.

Paga extra de 400 euros para pensionistas con pensiones no contributivas: qué grupos lo perciben en 2026.

¿Quiénes son los beneficiarios del extra de 400 euros?

La ayuda está dirigida exclusivamente a quienes reciben pensiones no contributivas en Canarias, es decir, personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva del sistema estatal. Tanto las pensiones de jubilación como las de incapacidad están incluidas.

La medida se enmarca en un contexto en el que asociaciones de pensionistas y entidades sociales han señalado la insuficiencia de estas prestaciones para afrontar el coste de vida en las islas. La ayuda busca ofrecer un refuerzo a un colectivo que, de media, percibe ingresos muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Cuáles son los antecedentes y el contexto de la paga extra de 400 euros

En años recientes se habían aprobado pagos puntuales, como el complemento de 250 euros durante la pandemia, dirigido también a quienes recibían pensiones no contributivas. La nueva ayuda de 400 euros recupera ese mecanismo y eleva la cuantía.

El Gobierno central ha planteado dudas jurídicas sobre la compatibilidad entre las pensiones no contributivas estatales y los complementos autonómicos, lo que podría llevar a la revisión de la medida por parte del Tribunal Constitucional. Mientras avanza la tramitación parlamentaria del presupuesto, el Ejecutivo canario mantiene su previsión de implantar el complemento en 2026.