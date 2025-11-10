En esta noticia Cuándo pagan los bancos las pensiones de noviembre

En España, quienes que reciben una pensión de viudedad están de enhorabuena, pues en pocas semanas, la Seguridad Social abonará la paga extra de Navidad. De esta manera, todos aquellos que reciben una pensión de este tipo cobrarán un aporte adicional.

La fecha de cobro de la paga extraordinaria y la mensualidad ordinaria de diciembre varía según cada banco. Por lo tanto, el pensionista recibirá su pensión según la fecha de abono estimada por la entidad bancaria donde tenga domiciliada su prestación.

Paga extra en la pensión de viudedad

Aproximadamente 1,5 millones de personas cobran una pensión de viudedad en España, según los datos de la Seguridad Social. De todas ellas, el 96% son mujeres.

En lo que respecta a las cuantías de las pensiones contributivas de viudedad, vale aclarar que el importe está determinado, en gran parte, por la base reguladora del fallecido, aunque también puede variar según las condiciones personales del beneficiario.

Cada año, el Gobierno de España fija un límite máximo para las pensiones contributivas. Por ello, en 2025, la pensión máxima de viudedad será la misma que el tope establecido para todas las pensiones de este tipo.

En 2025, el Ejecutivo Central ha aprobado un aumento del 2,915% en la cuantía de la pensión máxima. Así, el importe de pensión máxima en 2025 se sitúa en 3267,60 euros al mes. Independientemente de que la pensión se abone en doce o catorce pagas al año, la cuantía no podrá ser superior a 45.746,40 euros al año.

Cuantía de la paga extra

Los beneficiarios de una pensión de viudedad cobrarán la paga extra de verano el próximo mes de diciembre de 2024. No obstante, se prevé que las entidades bancarias abonen la paga extraordinaria de verano entre el lunes 24 y el miércoles 26 de noviembre de 2025.

El importe de la paga extra de verano para la pensión de viudedad es igual al de una mensualidad ordinaria del beneficiario . Es decir, si una persona cobra 1000 euros por su pensión de viudedad, la paga extra también será de 1000 euros.

La cuantía fija de las pensiones máximas de viudedad es de 3267,60 euros mensuales, según la información recogida por la Seguridad Social. Por lo tanto los pensionistas que reciban la paga extra percibirán un total de 6535 euros en 2025.

Si nos referimos a la pensión de viudedad media (935 euros al mes), se cobrará con la extra 1870 euros.

La Seguridad Social recuerda que “en los casos de reconocimiento inicial de la pensión (o reanudación del percibo de una pensión que había sido suspendida), las pagas extraordinarias de junio y noviembre se abonarán, respectivamente, en razón de una sexta parte por cada uno de los meses del periodo de devengo (de diciembre a mayo y de junio a noviembre, respectivamente)”.

La mayoría de las pensiones de viudedad se devengan en 14 pagas al año, con dos pagas extraordinarias. La primera paga extra se abona en junio, conocida como paga extra de verano, y la segunda en noviembre, conocida como paga extra de Navidad.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de noviembre

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son: