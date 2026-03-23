El programa de ayudas destinado a la rehabilitación de viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ofrece hasta 6000 euros por vivienda para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad. Esta subvención, administrada por las comunidades autónomas, está disponible para propietarios, inquilinos y comunidades de vecinos que deseen realizar reformas en su vivienda habitual. En el año 2026, el plazo para la presentación de solicitudes permanece abierto en la mayoría de las regiones, aunque con un presupuesto limitado. El propósito de estas ayudas es optimizar la calificación energética de los edificios residenciales y facilitar la accesibilidad, contribuyendo a la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2. Las obras que se pueden financiar abarcan desde el reemplazo de ventanas hasta la instalación de ascensores o rampas, tal como se establece en el Real Decreto 853/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los siguientes grupos pueden acceder a esta subvención: Casos especiales: Las comunidades autónomas pueden establecer requisitos adicionales o priorizar solicitudes según criterios socioeconómicos, zona geográfica o nivel de mejora energética previsto. Se recomienda consultar el portal específico de su región en la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Compatibilidad: Estas ayudas son compatibles con deducciones fiscales por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF, pero no con otras subvenciones para las mismas obras. Además, Hacienda puede devolver hasta 9000 euros si cumples con los requisitos de mejora energética. El monto de la ayuda varía según el tipo de actuación: Forma de cobro: El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud, generalmente después de la justificación de las obras ejecutadas. En algunos casos, es posible solicitar un anticipo del 50%. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ofrece información adicional sobre la combinación de ayudas. Para más información sobre el programa de rehabilitación residencial, se sugiere consultar el BOE con la normativa completa o el portal del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es importante recordar que el presupuesto es limitado y las solicitudes se procesan por orden de presentación. Asimismo, si reside en Madrid, puede informarse sobre el Plan Rehabilita Madrid, que ofrece hasta 10.000 euros para reformas.