El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 16/2025. La norma introduce cambios clave en el IRPF. El texto amplía la vigencia de las deducciones por obras de mejora energética.

Según el BOE, la medida evita que el beneficio fiscal venza este año. De este modo, las actuaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026 siguen siendo deducibles. En edificios residenciales completos, el plazo se extiende hasta finales de 2027.

El objetivo es claro. El Ejecutivo busca impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario. También pretende avanzar en eficiencia y reducción del consumo energético.

Qué dice el BOE sobre las deducciones por obras de mejora energética

El Real Decreto-ley 16/2025 modifica la Ley del IRPF. En el texto se establece que “se extiende la vigencia de las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética”. Esta prórroga afecta a viviendas habituales y a inmuebles destinados al alquiler.

El BOE aclara que las obras deben generar una mejora energética real. Esta mejora no puede basarse en estimaciones. Debe acreditarse con documentación oficial.

La norma exige dos certificados de eficiencia energética. Uno debe ser previo al inicio de las obras. El otro debe emitirse tras su finalización por un técnico competente.

Requisitos clave para aplicar la deducción en el IRPF

Para acceder a las deducciones por obras de mejora energética, la vivienda debe ser habitual o estar destinada al alquiler. Este requisito se mantiene sin cambios. Así lo recoge de forma expresa la ley.

Además, el certificado energético posterior debe expedirse antes del 1 de enero de 2027. Esta fecha es clave para las obras individuales. Sin este documento, no se puede aplicar la deducción.

El BOE también introduce una limitación relevante. El texto indica que “en ningún caso darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal”. Es decir, no se admiten pagos en efectivo.

Cuánto dinero puedes deducir por las obras de mejora energética

La normativa no fija una ayuda única. Las deducciones por obras de mejora energética dependen del ahorro conseguido y del tipo de inmueble. Existen tres niveles diferenciados.

En el nivel básico, se incluyen pequeñas reformas. Cambiar ventanas es un ejemplo habitual. Si se reduce al menos un 7% la demanda de calefacción o refrigeración, la deducción es del 20%.

En los niveles superiores, el beneficio fiscal aumenta. Se premian las obras que reducen un 30% el consumo energético o mejoran la calificación a clase A o B.

Tabla resumen de deducciones