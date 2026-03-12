El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se presenta como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacándose por su confort, versatilidad y equipamiento diseñado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior concebido para el bienestar, el vehículo fusiona funcionalidad y estilo. Su configuración permite maximizar cada centímetro del espacio interior sin comprometer el lujo ni el diseño. El Clase V Marco Polo está disponible en España desde 695 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260 euros y una cuota final de 45.633,99 euros. Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, garantizando siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes. Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura. La cocina del Clase V Marco Polo es compacta y funcional, equipada con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico. Este diseño ha sido meticulosamente elaborado para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes, optimizando el espacio disponible. El vehículo cuenta con dos espacios destinados al descanso: una cama inferior en el área de pasajeros y una cama de techo elevada. Ambas están equipadas con colchones ergonómicos que garantizan un confort sobresaliente y un descanso reparador para un máximo de cuatro personas. La mesa plegable integrada permite llevar a cabo reuniones o comidas a bordo, mientras que los asientos basculantes del conductor y del acompañante pueden rotar, creando un ambiente de convivencia flexible y cómodo. El interior proporciona un amplio espacio de almacenamiento con armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos, lo que facilita la organización de utensilios de cocina, ropa y equipo de viaje de manera eficiente y práctica. La suspensión neumática AIRMATIC, junto con el control de nivel Camper, garantiza que el vehículo se mantenga estable en terrenos irregulares, ofreciendo seguridad y confort en cada parada. El vehículo combina estética y funcionalidad a través de la utilización de materiales de alta calidad, proporcionando un interior concebido para el confort: La Clase V Marco Polo ofrece soluciones avanzadas que optimizan tanto la conducción como la administración del vehículo: