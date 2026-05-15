Tener una deuda con Hacienda puede convertirse en un problema mucho más serio cuando pasa el plazo voluntario de pago. En ese momento, la Administración dispone de herramientas legales para reclamar el dinero pendiente y avanzar sobre cuentas, salarios, bienes o derechos del contribuyente, siempre dentro del procedimiento previsto por la ley. El foco vuelve a estar puesto en el listado de deudores a la Hacienda Pública, una publicación periódica regulada por la Ley General Tributaria. La Agencia Tributaria publicó el último listado el 27 de junio de 2025, conforme al artículo 95 bis de esa norma, que regula la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias. La inclusión en este listado de morosos de Hacienda no afecta a cualquier contribuyente con una deuda menor. La Ley General Tributaria establece que se publican los nombres de deudores cuando el importe total de deudas y sanciones pendientes supera los 600.000 euros y esas cantidades no se pagaron una vez vencido el plazo original de ingreso en período voluntario. La norma también aclara un punto clave para entender el alcance de esta lista. No se incluyen las deudas o sanciones tributarias que estén aplazadas o suspendidas. Además, la Administración debe comunicar la propuesta de inclusión al deudor, que puede formular alegaciones en un plazo de 10 días. Si paga toda la cantidad adeudada antes de que termine ese plazo, puede evitar aparecer en la publicación. El listado incorpora datos identificativos del deudor y el importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes. En el caso de personas físicas, incluye nombre, apellidos y NIF. En el caso de empresas o entidades, recoge la razón social completa y el NIF. La referencia temporal para determinar si se cumplen los requisitos es el 31 de diciembre del año anterior al acuerdo de publicación. Cuando una deuda entra en vía ejecutiva y el contribuyente no atiende el pago, la Administración puede iniciar el procedimiento de apremio. La Ley General Tributaria indica que, si el obligado tributario no paga dentro del plazo correspondiente, se procederá al embargo de sus bienes, con advertencia en la providencia de apremio. El embargo no funciona como una confiscación ilimitada de todo el patrimonio. La ley exige respetar el principio de proporcionalidad y permite trabar bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir la deuda no ingresada, los intereses, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento. El orden previsto comienza por el dinero efectivo o depositado en cuentas bancarias, y continúa con créditos, valores, sueldos, pensiones, inmuebles, rentas, establecimientos mercantiles, joyas y otros bienes. La Agencia Tributaria mantiene trámites específicos para el embargo de cuentas bancarias, con gestiones dirigidas a entidades de crédito y mecanismos para diligencias, levantamientos y comunicaciones de importes a ingresar. Esto confirma que las cuentas pueden ser uno de los primeros bienes afectados cuando la Administración busca cobrar una deuda tributaria en fase ejecutiva. El contribuyente incluido en el proceso tiene vías de defensa, pero los plazos son estrictos. Antes de la publicación en el listado, puede alegar errores materiales, de hecho, o aritméticos, o acreditar que no se cumplen los requisitos legales para figurar en él. También puede evitar la publicación si paga íntegramente la deuda que motivaría su inclusión. Si ya existe una diligencia de embargo, la Agencia Tributaria indica que el deudor puede recurrir en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación. Entre las vías posibles figura el recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto. Las cifras del último listado muestran el peso de este mecanismo. La relación de grandes deudores correspondiente al cierre de 2024 incluyó 5997 deudores y una deuda total de 16.138 millones de euros, según los datos difundidos tras la publicación. De ese total, 1077 eran personas físicas y 4920 personas jurídicas. El mensaje para los contribuyentes es claro. Una deuda tributaria elevada, vencida y sin aplazamiento o suspensión puede terminar en exposición pública y en actuaciones de cobro sobre cuentas y bienes. La diferencia entre regularizar, recurrir a tiempo o dejar avanzar el expediente puede marcar el paso de una deuda pendiente a un embargo efectivo.