El tiempo dio un giro inesperado en plena primavera y dejó un escenario más cercano al invierno en gran parte de España. La combinación de lluvias persistentes, fuertes ráfagas de viento, oleaje y nevadas en zonas montañosas obligó a activar alertas amarillas en ocho comunidades autónomas, según informó la Agencia Estatal de Meteorología. Las condiciones más adversas se concentran en áreas del norte y del este del país, donde las precipitaciones podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas doce horas. A esto se suma un marcado descenso térmico en sectores de montaña, con nevadas previstas por encima de los 1300 metros de altura. En el sur, Andalucía permanece bajo aviso por fuertes vientos en zonas de Almería y Granada, donde se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y un importante deterioro marítimo con olas de entre dos y tres metros. También la Región de Murcia se encuentra afectada por episodios de viento intenso en distintas localidades. El frente de inestabilidad afecta especialmente al norte peninsular. En Asturias y Cantabria las autoridades meteorológicas advirtieron sobre acumulaciones significativas de lluvia en zonas costeras y áreas de montaña como los Picos de Europa y la cordillera cantábrica. La situación también mantiene bajo vigilancia a sectores del País Vasco y de Navarra, donde se esperan precipitaciones persistentes durante gran parte de la jornada. En Guipúzcoa, Vizcaya y la vertiente cantábrica navarra podrían alcanzarse registros similares a los del norte cantábrico. En Cataluña, las alertas abarcan áreas del Pirineo, el prelitoral y el litoral de Girona, con episodios de lluvia intensa en períodos cortos y condiciones marítimas adversas en la costa mediterránea. Uno de los fenómenos más llamativos de la jornada es el regreso de la nieve a sectores montañosos del norte español en plena mitad de mayo. Las alertas afectan a puntos de Castilla y León, especialmente en zonas de León y Palencia, donde podrían acumularse hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas. La previsión indica que las nevadas se concentrarán principalmente en áreas ubicadas por encima de los 1300 metros de altitud, especialmente en la cordillera cantábrica. Aunque el aviso en Castilla y León finalizaría hacia el mediodía, las temperaturas seguirán bajas durante el resto del día. En el Valle de Arán, en la provincia de Lleida, la nieve también mantiene activa la alerta amarilla y las autoridades no descartan nuevas acumulaciones durante el fin de semana. El fenómeno refleja el ingreso de una masa de aire frío que alteró las condiciones típicamente primaverales de esta época del año.