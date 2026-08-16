Impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir el pago si en el testamento se incluye una cláusula que lo permite. (Fuente: Freepik).

Cuando fallece un ser querido, no solo se experimenta la angustia, sino que también surgen las responsabilidades legales. En ese momento, los herederos deben decidir si aceptan la herencia, ya que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente parecía una bendición en una nueva preocupación.

De ese modo, el proceso de solicitud de una herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios.

En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esto se aplica sin importar dónde se encuentren los bienes o el lugar de residencia del fallecido.

Si los herederos no cuentan con fondos disponibles, pueden utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya establecido que el tercio de libre disposición estará destinado a este pago.

Impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir el pago si en el testamento se incluye una cláusula que lo permite. (Fuente: Shutterstock).

Sucesiones: documentación necesaria para que herederos cobren

El Banco de España, mediante su sitio web, ha facilitado a los herederos las directrices pertinentes para formalizar dicho proceso. En primer lugar, es imperativo que gestionen:

Una vez que se haya reunido la información inicial, las entidades bancarias solicitan dos documentos adicionales de vital importancia:

En relación con este asunto, tal como ha estipulado el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto”.

Guía para el pago del Impuesto de Sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente confiere a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de satisfacer la obligación tributaria.

Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez que se haya presentado la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.

Impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir el pago si en el testamento se incluye una cláusula que lo permite. (Fuente: Shutterstock).

Impuesto de Sucesiones: ¿se puede reducir o evitar legalmente?

En determinadas circunstancias, los herederos pueden eludir el pago directo del impuesto. Si el testamento presenta la cláusula que asigna el tercio de libre disposición para el abono del tributo, los herederos no deberán recurrir a sus propios recursos.

Adicionalmente, existen exenciones y reducciones que difieren según la Comunidad Autónoma en la que se administre la herencia.